«В космосе становится тесно»: как ВКС России управляют современными спутниками

Начальник Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова генерал-майор Сергей Марчук рассказал в интервью газете «Красная Звезда» о работе Центра и об особенностях управления современными российскими спутниками. По словам генерал-майора, Центр работает уже на протяжении более полувека.

«Свою первую свою боевую работу Центр провел 4 октября 1957 года, когда был принят на сопровождение первый искусственный спутник Земли "ПС-1". С тех пор прошло, если быть уж совсем точным, почти 65 лет. 2 апреля 1961 года центр уже полноценно управлял пилотируемым кораблем "Восток" с первым космонавтом мира на борту, нашим соотечественником, Юрием Гагариным» - отметил Марчук.

Сегодня сотрудники Центра осуществляют контроль не только за военными спутниками, но и управляют аппаратами социально-экономического и научного назначения, включая систему ГЛОНАСС. По словам Марчука, за годы интенсивность запусков снизилась – это связано с тем, что многие аппараты стали многофункциональными и способными выполнять задачи различного типа.

Марчук отметил, что в ближайшие годы уровень современных наземных станций в распоряжении Центра достигнет 90% - на данный момент ведется около трех десятков опытно-конструкторских работ.

«Как никогда актуальной становится сегодня проблема борьбы с космическим мусором. В прямом смысле слова можно сказать – "в космосе становится тесно". По этой причине возрастает необходимость маневрирования космическими аппаратами» - заявил генерал-майор.

Также сотрудники Центра принимают участие в запусках ракет с космодромов Плесецк, «Восточный» и Байконур – за 2020 год было осуществлено 15 пусков. Среди них как спутники связи, так и пилотируемые корабли. За год было выполнено около 510 000 сеансов управления по более 100 космическим аппаратам. Марчук подчеркнул, что в 2021 году Центр продолжит выполнять свою работу по обеспечению запусков и управлению космическими аппаратами отечественной орбитальной группировки.