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Первые в ВДВ: новороссийские десантники начали второй этап вакцинации от COVID-19

Тамара Астапенкова
06:00 17.01.2021
Накануне в специальных термических контейнерах была доставлена вторая партия препарата в количестве 300 ампул.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Новороссийские десантники первыми в Воздушно-десантных войсках приступили ко второму этапу вакцинации от коронавируса. С момента ввода первого компонента вакцины «Спутник V» прошел 21 день.

После получения первой прививки личный состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в течение трех недель находился под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Накануне, в специальных термических контейнерах с установленной температурой, была доставлена в отдельный медицинский отряд соединения, дислоцированный в Анапе, вторая партия препарата в количестве 300 ампул.

Перед началом процедуры военнослужащие прошли обязательный комплексный медицинский осмотр, включающий измерение артериального давления и температуры тела, прослушивание легких. При отсутствии жалоб на самочувствие военнослужащий получал второй компонент вакцины. Ожидается, что до конца января в соединение будет поставлено еще 1500 доз вакцины.

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