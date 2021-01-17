Первые в ВДВ: новороссийские десантники начали второй этап вакцинации от COVID-19
Новороссийские десантники первыми в Воздушно-десантных войсках приступили ко второму этапу вакцинации от коронавируса. С момента ввода первого компонента вакцины «Спутник V» прошел 21 день.
После получения первой прививки личный состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в течение трех недель находился под постоянным наблюдением медицинского персонала.
Накануне, в специальных термических контейнерах с установленной температурой, была доставлена в отдельный медицинский отряд соединения, дислоцированный в Анапе, вторая партия препарата в количестве 300 ампул.
Перед началом процедуры военнослужащие прошли обязательный комплексный медицинский осмотр, включающий измерение артериального давления и температуры тела, прослушивание легких. При отсутствии жалоб на самочувствие военнослужащий получал второй компонент вакцины. Ожидается, что до конца января в соединение будет поставлено еще 1500 доз вакцины.