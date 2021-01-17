ЦПВС: более 4,6 тысячи тонн гуманитарного груза было доставлено нуждающимся сирийцам с момента начала процесса урегулирования

C начала процесса урегулирования конфликта в Сирии российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) проведено 2689 гуманитарных акций. Общий вес доставленной нуждающимся гуманитарной помощи составил более 4,6 тысяч тонн. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, напомнил он. За прошедшие сутки представителями российского ЦПВС проведено четыре гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хиджана, Мардж-Майрбан, Дейр-эз-Зор и Эль-Лувебде. Населению выдана одна тысяча продовольственных наборов, в состав которых входит самое необходимое.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо по двум маршрутам. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Метрас до высоты Махмудли и обратно, сообщает Минобороны РФ. Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке. За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 207 автомобилей и 412 человек. Всего с 25 мая 2020 года сопровождено 37 657 автомобилей и 70 979 человек.

Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов со стороны террористов. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.