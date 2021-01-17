При помощи миротворцев РФ: в Карабахе увеличилось количество безопасных дорог

В Нагорном Карабахе увеличивается протяженность дорог общего пользования, движение по которым становится безопасным. Военнослужащие Российского миротворческого контингента обеспечивают безопасное возвращение беженцев в свои дома, сопровождают колонны с автобусами.

За минувшие сутки из Еревана в Степанакерт вернулись еще 177 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в свои дома уже возвратились 49 638 жителей.

Российские миротворцы не только обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, но и оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

Также военнослужащими Российского миротворческого контингента ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.