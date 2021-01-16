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Небесные исполины: уникальные кадры полета строем стратегических транспортных самолетов Ан-124 «Руслан»

Владислав Кустов
08:45 16.01.2021
Каждый из «Русланов» постоянно задействован в выполнении задач Минобороны России в разных уголках мира, а потому их совместный полет – очень необычное зрелище.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Шесть гигантов – стратегических транспортных самолетов Ан-124 – впервые пролетели в едином строе при сложных погодных условиях. Во время полета в кабине самолета впервые удалось побывать корреспонденту – уникальные кадры публикует телеканал «Звезда».

Десять колес шасси только с одной стороны сзади, так как конструкция меньше такой большой самолет не выдержит. Ан-124 с кодовым названием «Руслан» – один из самых крупных стратегических транспортных самолетов в мире. Его длину и высоту киля можно сравнить с пятиэтажным четырехподъездным домом. И вот шесть таких самолетов выполнят уникальную задачу – летят в едином строю при сложных погодных условиях.

Снять Ан-124 во время взлета с расстояния ближе 50 метров нельзя – сдует. Двигатели самолета поднимают в воздух 180 тонн без груза.

«Сейчас выйдем из облачности, будет хорошая погода, будем видеть впереди летящий самолет. Сейчас мы летим в точку сбора. Особенности в том, что габаритный, очень инертный самолет. Требует более тонкого пилотирования», – комментирует заместитель командира полка Виктор Вахтин.

Поэтому этот полет и уникален. «Руслан» – самолет сольный, то есть для строевого пилотажа не предназначен. За штурвалом АН-124 Вахтин только с сентября и уже такая сложная задача.

Командир передает управление штурману. Он постоянно что-то считает и чертит по линейке и при этом успевает следить за всеми датчиками и экранами. Здесь есть аппаратура, которая показывает время, которое осталось до цели, навигационная, спутниковая система.

Точка на фоне облаков – еще один Ан-124. Сближение происходит быстро, наступает самый напряженный момент. И вот они – завораживающие кадры. Строй из шести «Русланов».

Ан-124 появился на свет более 30 лет назад, но до сих пор серьезный конкурент. Он доставлял в Сирию партии российских С-300 для борьбы с террористам, в декабре перебрасывал технику для российских миротворцев в Нагорный Карабах. Стратегическим транспортником «Руслан» называют, так как на борт он может взять до 880 солдат – за раз один самолет способен перебросить целый полк.

Объем грузовой кабины «Руслана» – тысяча пятьдесят кубометров. Сюда поместиться может пять вертолетов Ми-8 или два истребителя Су-24. Кабина открывается, как сзади, так и спереди, оснащена специальным автоматическим оборудованием для погрузки. А поднять в воздух самолет может до 120 тонн.

За строем Ан-124 лично наблюдает командующий военно-транспортной авиацией ВКС России Владимир Бенедиктов за штурвалом другого транспортника Ил-76.

«Понимая сегодняшнюю необходимость в самолетах данного типа и поддержания уровня натренированности летного состава, мы проводили сегодня подготовку молодых экипажей на данном типе самолетов», – рассказывает он.

Сам факт того, что столько «Русланов» удалось собрать в один день на одном аэродроме, сам по себе необычен. Каждый из них все время задействован в выполнении задач Минобороны РФ в разных уголках мира. И уже на следующий день эти самолеты снова разлетятся.

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