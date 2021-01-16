Знания на практике: курсанты Военного университета прошли стажировку в воинских частях КФ

В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии впервые прошли войсковую стажировку курсанты факультета психологии Военного университета Минобороны РФ.

Для курсантов пройти войсковую стажировку перед выпускными экзаменами – это получить полезный опыт, приобрести знания, умения, навыки и практику в качестве начальников групп психологической работы. Под руководством опытных офицеров Каспийской флотилии курсанты провели плодотворную работу в контакте с личным составом подразделений.

В ходе стажировки курсанты консультировали военнослужащих и их семей, организовывали различные мероприятия, в том числе профессионально-психологический отбор граждан, поступающих на военную службу по контракту.

Полученную информацию будущие выпускники обрабатывали, писали заключения и проводили психологические тренинги в подразделениях. В ходе стажировки курсанты проделали эмпирические исследования для выпускной квалификационной работы.