Более двух тысяч военнослужащих ВВО получили вторую прививку от COVID-19

В Восточном военном округе началась вакцинация вторым компонентом отечественной вакцины «Спутник-V». На сегодняшний день вторую прививку получили более двух тысяч человек.

Начиная с декабря 2020 года, более 13,5 тысяч военнослужащих ВВО были привиты от коронавируса. В первую очередь прививку поставили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

На прошедшей неделе военными медиками вакцинированы военнослужащие воинских частей округа, дислоцированных в Приморском, Камчатском, Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Бурятии и Амурской области.