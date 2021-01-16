Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Более двух тысяч военнослужащих ВВО получили вторую прививку от COVID-19

Тамара Астапенкова
05:42 16.01.2021
Вакцинированы военнослужащие воинских частей округа, дислоцированных в Приморском, Камчатском, Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Бурятии и Амурской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Восточном военном округе началась вакцинация вторым компонентом отечественной вакцины «Спутник-V». На сегодняшний день вторую прививку получили более двух тысяч человек.

Начиная с декабря 2020 года, более 13,5 тысяч военнослужащих ВВО были привиты от коронавируса. В первую очередь прививку поставили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

На прошедшей неделе военными медиками вакцинированы военнослужащие воинских частей округа, дислоцированных в Приморском, Камчатском, Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Бурятии и Амурской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:40 В стране и мире
«Британский» штамм COVID-19 может стать основным в США к марту
05:42 Армия
Видео
Более двух тысяч военнослужащих ВВО получили вторую прививку от COVID-19
04:29 Армия
Видео
Зачистка и дезинфекция: сирийские военные подготовили поселок в Алеппо для возвращения жителей
03:05 В стране и мире
Facebook и Instagram восстановили доступ к аккаунтам Трампа
02:30 В стране и мире
Эксперт НИЦ Гамалеи оценил риски мутаций коронавируса
Популярное
Популярное
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Видео
Российский грузовик столкнулся с вертолетом в ходе ралли-рейда «Дакар»: видео
Дело Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства
Скандальный памятник Аленке выставили на торги за 1 млн рублей
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Свет Земли: российский космонавт показал северное сияние из иллюминатора МКС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.