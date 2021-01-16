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Зачистка и дезинфекция: сирийские военные подготовили поселок в Алеппо для возвращения жителей

Алексей Алексеев
04:29 16.01.2021
Военнослужащие, подготовленные российскими специалистами, осмотрели район в поисках схронов оружия и боеприпасов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В освобожденном от боевиков сирийском населенном пункте Телль-эд-Даман в провинции Алеппо военнослужащие сирийской армии провели дезинфекцию социальных объектов по просьбе местных жителей, которые покинули свои дома во время войны и теперь возвращаются в поселок.

«В первую очередь обработали школу. В поселок уже вернулась часть жителей, но основная масса ждет гарантий безопасности от армии», - рассказал командир проводившего дезинфекцию подразделения Мустафа Рашид.

До дезинфекции социальных объектов в Телль-эд-Дамане сирийские разведчики провели зачистку территории. Военнослужащие, подготовленные российскими специалистами, осмотрели район в поисках схронов оружия и боеприпасов, а также возможно затаившихся боевиков. Саперы осмотрели дома на предмет мин-ловушек. В одном из зданий было обнаружено замаскированное взрывное устройство, которое было уничтожено на месте.

Военнослужащие сирийской армии передадут информацию о зачистке и дезинфекции администрации поселка, после чего туда начнут возвращаться беженцы, покинувшие дома во время войны.

До прихода боевиков жители Телль-эд-Дамана занимались земледелием. Они выращивали зерно, которое продавали государству.

«У нас сельскохозяйственный край. Работа есть, но очень трудно жить и работать без воды и электричества. Воду сами привозим в цистернах», - рассказал местный житель Омар иль Ахмад.

Те, кто уже вернулся домой, по мере сил занимаются восстановлением родного поселка. Однако еще есть жители, которые остаются в районах, где активны боевики. Они могут вернуться домой только по специальным безопасным транспортным коридорам.

Сирийские военные используют опыт обработки социальных объектов, который был получен в ходе работы военнослужащих российских РХБ-подразделений. Летом 2020 года они оказывали помощь в дезинфекции социальных объектов в Алеппо и провинции Латакия.

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