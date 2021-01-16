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Летающие исполины: кто и как обслуживает парк самолетов ВТА

Ян Брацкий
16:34 16.01.2021
Поддержание авиационной техники на нормативном уровне исправности позволяет обеспечить ее высокую надежность и способствует эффективному решению боевых задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Обеспечение исправности самолетов военно-транспортной авиации является важнейшим приоритетом и одной из задач, поставленных руководством Минобороны страны перед специалистами ПАО «Ил». Об этом «Звезде» рассказал первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

«В 2020 году по руководством командования военно-транспортной авиации мы реализовали целый комплекс мероприятий для обеспечения повышения исправности самолетов Ан-124. На 2021 год мы запланировали дополнительные работы для обеспечения непрерывного увеличения количества исправных самолетов в парке ВТА и мы готовы к выполнению всех задач, которые перед нами поставлены руководством Минобороны», - отметил Ярковой.

В рамках обеспечения высокой степени исправности парка самолетов ВТА, выполнены работы по ремонту и модернизации самолетов типа Ил-76, а также по обеспечению исправности и продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан».

Накануне в Брянской области в ходе тренировочных полетов Воздушно-космические силы РФ задействовали сразу шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124. Шесть стратегических транспортных самолетов впервые пролетели в единым строем в сложных погодных условиях. За строем Ан-124 лично наблюдал командующий военно-транспортной авиацией ВКС России Владимир Бенедиктов за штурвалом другого транспортника Ил-76. Сам факт того, что столько «Русланов» удалось собрать в один день на одном аэродроме, уже уникален. Ведь каждый из них все время задействован в выполнении задач Минобороны РФ в разных уголках мира.

Ан-124 появился на свет более 30 лет назад. Он доставлял в Сирию партии российских С-300 для борьбы с террористам, в декабре перебрасывал технику для российских миротворцев в Нагорный Карабах. Стратегическим транспортником «Руслан» называют, так как на борт он может взять до 880 солдат – за раз один самолет способен перебросить целый полк.

Объем грузовой кабины «Руслана» – тысяча пятьдесят кубометров. Сюда может поместиться пять вертолетов Ми-8 или два бомбардировщика Су-24. Кабина открывается, как сзади, так и спереди, оснащена специальным автоматическим оборудованием для погрузки, а поднять в воздух самолет может до 120 тонн.

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