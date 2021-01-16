Защитники Арктики: МиГ-31 заступили на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ заступили на боевое дежурство по охране границы в воздушном пространстве на архипелаге Новая Земля. Торжественный ритуал прошел на аэродроме Рогачево.

Нести службу на архипелаге Новая Земля будут МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота. Боевое дежурство позволит существенно расширить область применения истребительной авиации Северного флота в Арктике и значительно увеличит зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути.

В 2020 году истребители-перехватчики МиГ-31БМ уже выполняли ряд учебных задач с аэродрома Рогачево на Новой Земле.

Несколькими годами ранее на Новой Земле на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики заступил зенитный ракетный полк соединения ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, на вооружении которого стоит зенитная ракетная система С-400 «Триумф».

Самолеты МиГ-31БМ – современная версия сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия. Он предназначен для обнаружения и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в любое время суток и любых погодных условиях.