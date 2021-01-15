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Уничтожение условного противника: на Дальнем Востоке проходят учения летчиков ВВО на истребителях Су-35С

Мария Герман
Виктория Ивашечкина
07:56 15.01.2021
Помимо этого, в небе навыки пилотажа отработают и летчики на современных Су-34.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Как защитить воздушную границу России и в любой момент отразить угрозу, знают летчики Восточного военного округа. В Комсомольске-на-Амуре подняли в воздух многоцелевые истребители Су-35С.

Это самые современные истребители в Вооруженных силах России. Их здесь два десятка. Истребители несут боевое дежурство по охране границ России на Дальнем Востоке.

В начале учений авиационные техники получили сигнал, что нарушитель воздушных границ оказался в зоне действия. Тогда военнослужащие начали подготовку самолета к вылету. Мы можем увидеть управляемые и неуправляемые авиационные ракеты. Все действия происходят быстро, потому что времени на перехват действительно мало.

Летчик надел свой высотный костюм. Далее он занимает свое место в кабине самолета и продолжает ждать сигнал для того, чтобы подняться в воздух.

Кроме этого, в данный момент в дальневосточном небе летает и Су-34 соседнего бомбардировочного полка. Это тоже современный истребитель, и вместе с Су-35С они совершают совершенно разные полеты. Это полеты на минимальных и больших высотах, уничтожение условного противника на полигоне бомбами и своими неуправляемыми ракетами. Также они совершенствуют навыки пилотажа, выполняют сложные фигуры на больших и малых высотах.

Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре сейчас дислоцируется самая большая бригада железнодорожных войск. Они приступили к выполнению своих боевых задач в этом году впервые. Сегодня они выполняли профильные мероприятия, восстанавливали железнодорожное полотно, и эти действия прошли не просто так. На военных нападали условные противники. К слову, новогодние никак не повлияли на уровень боевой подготовки.

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