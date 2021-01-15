Евменов поздравил адмиралов и офицеров Адмиралтейства с Днем Главного штаба ВМФ

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов поздравил начальника Главного штаба ВМФ адмирала Александра Витко, адмиралов, генералов, офицеров, военнослужащих и служащих Адмиралтейства с Днем Главного штаба ВМФ, который отмечается 15 января. Николай Евменов пожелал новых успехов в важнейшем деле развития Военно-Морского Флота и совершенствования ответственных задач, которые всегда стояли перед Главным штабом ВМФ.

«Главный штаб Военно-Морского Флота в настоящее время дислоцируется в историческом центре Санкт-Петербурга в Адмиралтействе. Структура Главного штаба ВМФ и его структурных подразделений сегодня отвечает всем требованиям, предъявляемым к системе боевого управления Океанским Военно-морским флотом. Четкая организация работы Главного штаба ВМФ позволяет эффективно организовывать деятельность ВМФ России на межвидовом и общефлотском уровне, выполнять поставленные задачи любой сложности», - сказал в своем поздравлении Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Праздник Главного штаба ВМФ России введен приказом Главкома ВМФ от 15 июля 1996 года и отмечается 15 января. Сегодня этот орган боевого и повседневного руководства, дислоцирующийся в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, решает важнейшие задачи в интересах укрепления обороноспособности государства.

История Главного штаба ВМФ берет свое начало с 1938 года, когда Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР утвердили «Положение о народном комиссариате Военно-морского флота». В его составе был образован Главный морской штаб. Тогда это решение обусловливалось началом работ по реализации десятилетней программы развития ВМФ, направленной на развертывание Океанского флота, соответствующего статусу великой морской державы и целям политики Советского государства.

Выполнение этих задач предполагало участие командования и личного состава Главного морского штаба в подготовке планов развития ВМФ и родов его сил, в обосновании общих требований к разработке тактико-технических заданий на проектирование боевых кораблей, вспомогательных судов, образцов вооружений и боевых средств флота, а также требований к оборудованию морских театров и строительству береговых сооружений.

На Главный морской штаб ВМФ возлагались ответственность за планирование и контроль оперативно-боевой подготовки, контроль за подготовкой нижестоящих штабов, разработку предложений по развитию организационно-штатной структуры и руководство мобилизационной работой, организацию воинских перевозок в военное и мирное время, обеспечение скрытого управления силами ВМФ.

Сегодня, в соответствии с динамикой изменения обстановки на море, Главный штаб ВМФ разрабатывает важнейшие планы применения Военно-морского флота, планы его строительства и развития, осуществляет постоянный контроль за поддержанием боевой и мобилизационной готовности флотов и флотилии, производит сбор, изучение и обработку данных обстановки, готовит материалы для принятия решений Главным командованием ВМФ, организовывает доведение поставленных задач до исполнителей, контроль за всесторонним обеспечением их решения и организацией взаимодействия между флотами, а также с объединениями и соединениями других видов Вооруженных Сил.