Первый компонент «Спутника V»: на военной базе РФ в Абхазии стартовала прививочная кампания

На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии началась плановая вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

В первой партии было поставлено 500 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства. В соответствии с графиком прививку первого компонента препарата получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав военной базы.

Перед началом процедуры все военнослужащие прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии. При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Для проведения вакцинации назначены две прививочные бригады. Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов.