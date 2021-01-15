В горах Северной Осетии батальонная тактическая группа ЮВО уничтожила «противника»: видео

В Северной Осетии в горах Кавказского хребта прошли учения батальонной тактической группы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

По замыслу учений, батальонной тактической группе войскового соединения нужно было обнаружить и уничтожить условного противника с использованием разведывательно-огневого комплекса.

По сценарию маневров, условный противник совершил марш-бросок через перевал в районе горы Столовой с последующим продвижением по направлению к селу Тарское. Расчеты беспилотников провели разведку и обнаружили условного противника.

После обнаружения и получения команды на уничтожение, артиллеристы и мотострелки открыли огонь по условному противнику из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», а также из стрелкового оружия.

Для обозначения наземного условного противника применялись дымовые снаряды минометных батарей, а для «противника» в воздухе - световые снаряды двух расчетов «Мста-С».

«Данные учения проводятся в войсковых соединениях для слаживания всех видов подразделений в единый “кулак”. Считается, что артиллерия – бог войны, но без качественной разведки и огневого прикрытия она мало что может», – пояснил командир гаубичного дивизиона майор Сергей Тихонов.

В общей сложности в маневрах приняли участие более 800 военнослужащих ЮВО, также было задействовано около 100 единиц военной техники.