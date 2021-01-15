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Террористы совершили 19 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки

Роман Захаров
22:50 15.01.2021
Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.
Террористы совершили 19 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки
© Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* 19 раз за сутки открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом информирует Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 19 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 15 обстрелов), из них в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - семь обстрелов, в провинции Латакия - восемь обстрелов, в провинции Хама - три обстрела», - сказано в сообщении Центра.

В ЦПВС отметили, что за минувшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Согласно сообщению, продолжается патрулирование подразделениями военной полиции РФ в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Авшария. Также армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Махмудли и в обратном направлении.

Кроме того, по данным Центра, подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке. В течение суток было осуществлено сопровождение 194 автомобилей и 291 человека. Всего с 25 мая 2020 года сопровождено 37 450 автомобилей и 70 567 человек.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ

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