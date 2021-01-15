В Карабах доставлено около двух тысяч доз вакцины от коронавируса для миротворцев РФ

В Нагорном Карабахе российские военные медики приступили к вакцинированию миротворцев. Накануне в специальных термоконтейнерах было доставлено около двух тысяч доз вакцины «Спутник-V».

В период с 14 по 31 января всему личному составу будет введен первый компонент вакцины, с 1 по 21 февраля – второй компонент. Первыми прививку поставили представители командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащие медицинских подразделений.

«Всего в Нагорный Карабах доставлено порядка двух тысяч доз вакцины. Этого количества достаточно для того, чтобы охватить весь личный состав миротворцев. Вакцину доставили в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивали сохранность вакцины при транспортировке. Планируется завершить вакцинацию первым компонентом всего личного состава до конца января», - сказал подполковник медицинской службы Олег Багаев.

Врач медицинского пункта Алексей Кручинин сообщил, что вакцина доставляется в замороженном виде, при подготовке ее к введению, она размораживаем. Все военнослужащие перед прививкой проходят осмотр. Если противопоказаний нет, то человека вакцинируют.

«Каждого военнослужащего регистрируют, заводят на него специальный сертификат, в котором указаны даты введения первого, а в последующем и второго компонентов вакцины», - рассказал Алексей Кручинин.

Он добавил, что после вакцинации каждый военнослужащий в течение 30 минут находится под наблюдением специалистов для того, чтобы убедится в отсутствии аллергической реакции на препарат.