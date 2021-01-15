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«Елка желаний»: летчики исполнили мечту 10-летнего калининградца побывать на военном аэродроме

Максим Румянцев
Андрей Аркадьев
18:15 15.01.2021
Для мальчика провели экскурсию, и даже усадили в кресло пилота легендарного Су-27.
«Елка желаний»: летчики исполнили мечту 10-летнего калининградца побывать на военном аэродроме
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Воспитанник центра реабилитации детей, десятилетний Артем Коновалов, побывал на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом. У мальчика была большая мечта - увидеть настоящий боевой истребитель, и поэтому он принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Она сбылась благодаря летчикам морской авиации Балтийского флота.

Экскурсовод - сам командир полка — опытнейший летчик, который провел в небе полторы тысячи часов, совершил сотни вылетов на боевое патрулирование. Все в кабине он разрешает потрогать и даже кое-что понажимать.

Всероссийская акция «Елка желаний» объединяет самых разных взрослых волшебников, для которых нет практически ничего невозможного. Нашлись такие и среди военных летчиков, которые всегда рады отсалютовать будущему покорителю небес.

Су-27 — основной тип вооружения Покрышкинского истребительного авиаполка. Это настоящие боевые самолеты, на которых летчики регулярно патрулируют западные границы страны. Здесь и сейчас сбывается детская мечта, приключение, которое вполне может изменить всю жизнь.

Воспитанники подшефных школ и детских домов бывают здесь практически каждый месяц. Так что принимать гостей летчикам морской авиации Балтфлота привычно, они знают, чем и как их удивить.

«Артема, как нормального среднестатистического мальчика, интересовал вопрос, как применить оружие, и где газы находятся», - пояснил командир истребительного авиационного полка Алексей Малафеев.

Мальчика познакомили с устройством не только истребителя, но и всего аэродрома. Ведь здесь служат летчики и техники, представители различных наземных служб, без которых боевую задачу выполнить невозможно. Артем уже определился с главным – он станет военным, а каким — видно будет.

На память мальчику дали фотографию истребителя, сделанную прямо в небе и сборную модель самолета, чтобы склеить самому, но главное -  впечатления, которыми он будет делиться с друзьями.

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