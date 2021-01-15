ВКС РФ подняли в воздух сразу шесть Ан-124 «Руслан»

Воздушно-космические силы Российской Федерации задействовали в тренировочных полетах сразу шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» для обучения экипажей операциям по переброске войск.

«В рамках учебно-тренировочных полетов были подняты одновременно шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". Цель полетов - повышение навыков молодых экипажей Ан-124-100 в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений с вооружением и военной техникой», - заявили в Минобороны.

Тренировочные полеты состоялись в Брянской области с экипажами Сещинского и Тверского авиационных полков. Полеты шести Ан-124 проходили на высоте более 4 000 метров, общая протяженность маршрута превысила 600 километров, средняя скорость - 500 километров в час.

Ан-124-100 «Руслан» - тяжелый транспортный самолет, способный перевозить на расстояние свыше 7 000 километров более 120 тонн груза. Одновременно на борту самолета можно разместить до восьми единиц автобронетанковой техники или до 500 человек личного состава.