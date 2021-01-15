Гвардейцы-танкисты ЗВО приступили к отборочным этапам АрМИ-2021

Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО приступили к отборочным этапам конкурсов АрМИ-2021. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Первые отборочные стартовали на полигонах Московской, Ярославской, Ивановской, Нижегородской и Смоленской областей. В соревнованиях задействовано более шести тысяч военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО.

Гвардейцам предстоит побороться в самых разных конкурсах. Среди них, конечно, «Танковый биатлон». Но он не одинок - ведь танковая армия состоит далеко не из одних танков. Будут еще «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Суворовский натиск», «Полевая кухня», «Снайперский рубеж», «Инженерная формула», «Военно-медицинская эстафета», «Отличники войсковой разведки» и другие.

Помимо шеститысячного контингента, в отборочных участвуют полторы тысячи единиц современной военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Всего до конца июня в войсках пройдет пять отборочных этапов - в январе на уровне воинских частей, в феврале в соединениях, в марте в объединениях, в апреле на уровне военных округов, а в мае-июне на всеармейском уровне. В итоге этого большого отсева Вооруженные силы получат сборные команды для участия в АрМИ-2021 на международном уровне.