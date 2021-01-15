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Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проходит черноморские проливы

Андрей Аркадьев
16:58 15.01.2021
Экипаж корабля совершает переход из Черного в Средиземное море.
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проходит черноморские проливы
© Фото: Минобороны России
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Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Экипаж корабля совершает переход из Черного в Средиземное море, где будет выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России», - говорится в сообщении.

Корабль пополнит группировку ВМФ в соответствии с планом деятельности сил ЧФ, добавили в пресс-службе.

«Дмитрий Рогачев» вошел в состав Черноморского флота в июне 2019 года. Был заложен на стапелях зеленодольской верфи в 2014 году. Проект корабля разработан АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге.

Головной корабль проекта «Василий Быков» был введен в состав Черноморского флота 20 декабря 2018 года, а «Павел Державин» приняли в состав ЧФ 27 ноября 2020 года.

Патрульные корабли проекта 22 160 предназначены для несения пограничной службы, патрулирования, борьбы с контрабандой и пиратством. Способны разгоняться до 25 узлов, дальность плавания составляет 6 000 миль, а автономность - до 60 суток.

Имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр», артиллерийскую установку АК-176, торпеды, два противодиверсионных гранатомета ДП-65. На кораблях проекта есть взлетно-посадочная площадка для вертолета. ■
 

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