Из неудобных позиций: на Сахалине прошли занятия по армейской тактической стрельбе

Мотострелки Восточного военного округа приступили к занятиям по армейской тактической стрельбе на Сахалине.

Стрельбу по мишеням с различных дальностей военнослужащие ведут из одиночно стоящего здания, а также из различных положений, при этом постоянно меняя огневые позиции.

Нормативы выполняются на специально подготовленном войсковом стрельбище полигона Успеновский под руководством опытных инструкторов.

Стрельба ведется из положений «лежа», «стоя» и «с колена».

Поразить мишени необходимо также из одиночно стоящего здания и с его крыши, при этом постоянно перемещаясь, меняя позиции для стрельбы.

Самым сложным элементом является стрельба из автомата с качающегося бревна платформы по мишени из положения стоя.