В Дагестане начался второй этап вакцинации военнослужащих Каспийской флотилии от COVID-19

В Дагестане начался второй этап вакцинации военнослужащих Каспийской флотилии от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Вакцину получат в первую очередь медики, которые работают с пациентами с COVID-19, военнослужащие на боевом дежурстве, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Вакцинацию проводят медицинские специалисты поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» в городе Каспийске.

Прививка делается добровольно, при проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости выявлено не было.