Технополис «ЭРА» принял научные роты из Красногорска и Воронежа

Технополис «ЭРА», находящийся в городе Анапа, принял научные роты из Воронежа и Красногорска. На очереди еще одна рота (40 молодых ученых) из Сергиева Посада, она достигнет технополиса уже в ближайшие дни.

«В военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялась официальная церемония приема двух научных рот, передислоцированных из Красногорска и Воронежа. В общей сложности 80 операторов научных рот прибыли в военный инноград для прохождения дальнейшей службы», - отметили в Министерстве обороны.

Со слов временно исполняющего обязанности начальника технополиса полковника Малаховецкого, прибытие научных рот позволит серьезно усилить шесть приоритетных направлений научных исследований.

Решение увеличить в 2021 году количество научных рот, действующих в технополисе «ЭРА», с пяти до восьми было озвучено Минобороны еще в декабре. Планируется, что результатом этого действия будет увеличение числа сотрудников до 20%.