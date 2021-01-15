Армия Военные автоинспекторы усилили патрулирование дорог из-за морозов в Сибири и на Урале Андрей Аркадьев Ежедневно на маршруты выходят 50 патрульных машин и более 100 автоинспекторов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военная автоинспекция Центрального округа усиливает патрулирование трасс в регионах Сибири и Урала, где держатся сильные морозы. Военнослужащие готовы оказать помощь автомобилистам, у которых заглохла или застряла машина. Ежедневно на маршруты выходят 50 патрульных машин и более 100 автоинспекторов. Дополнительно на федеральных магистралях военные разворачивают пункты обогрева, оснащенные всем необходимым. По прогнозам военных метеорологов ЦВО, сильные морозы сохранятся до конца недели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика