Военные автоинспекторы усилили патрулирование дорог из-за морозов в Сибири и на Урале
Ежедневно на маршруты выходят 50 патрульных машин и более 100 автоинспекторов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военная автоинспекция Центрального округа усиливает патрулирование трасс в регионах Сибири и Урала, где держатся сильные морозы.
Военнослужащие готовы оказать помощь автомобилистам, у которых заглохла или застряла машина. Ежедневно на маршруты выходят 50 патрульных машин и более 100 автоинспекторов.
Дополнительно на федеральных магистралях военные разворачивают пункты обогрева, оснащенные всем необходимым.
По прогнозам военных метеорологов ЦВО, сильные морозы сохранятся до конца недели.