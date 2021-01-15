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Истребители и вертолеты в небе: морская авиация Балтфлота провела первые полеты в 2021 году

Андрей Аркадьев
14:27 15.01.2021
В плановых полетах было задействовано около 30 летательных аппаратов различных типов.
Истребители и вертолеты в небе: морская авиация Балтфлота провела первые полеты в 2021 году
© Фото: Минобороны России
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Летчики морской авиации Балтфлота провели первые в этом году полеты, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

«В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 разыграли тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки», - говорится в сообщении.

Летчики истребителей Су-27 отработали технику пилотирования на различных высотах и скоростях. Экипажи самолетов оттачивали навыки ведения воздушного боя, поиска и уничтожения условного воздушного противника.

В этот же день на аэродроме Донское в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27 провели плановые учебно-тренировочные полеты.

Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 отработали взлет и посадку, провели воздушную разведку, а также осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям.

«Пилоты вертолетов Ка-27 выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки», - говорится в сообщении.

В общей сложности, в плановых полетах морской авиации было задействовано около 30 летательных аппаратов различных типов.

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