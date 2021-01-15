Армия Военные моряки поздравили со 100-летием ветерана ВОВ в Санкт-Петербурге Тимур Шерзад Курсанты Военно-морского политехнического института организовали праздничный концерт и парад прямо у дома фронтовика. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Военные моряки в Санкт-Петербурге поздравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны. Имениннику Василию Джурже исполнилось ровно 100 лет. В честь этого события курсанты Военно-морского политехнического института организовали праздничный концерт и парад прямо у дома фронтовика. Василий Джуржа участвовал в Таллинском переходе и обороне Ленинграда. После войны служил на Балтике, Камчатке и Сахалине. Затем преподавал в Высшем военно-морском инженерном училище. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика