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Огонь из Т-72: танкисты выполнили боевые стрельбы в Чечне

Андрей Аркадьев
12:54 15.01.2021
В ходе тренировки военнослужащие освоили новые тактические приемы.
Огонь из Т-72: танкисты выполнили боевые стрельбы в Чечне
© Фото: Минобороны России
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Танкисты уничтожили тяжелую технику условного противника на учениях, которые проходили на полигонах Калиновский и Гвардеец в Чечне, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Танкисты ведут огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, при фронтальном и фланговом движении, меняя огневую позицию и сектор обстрела», - говорится в сообщении.

Во время выполнения этого тактического приема экипаж танка Т-72Б3 поочередно стреляет из двух окопов, вырытых рядом, не задерживаясь на одной позиции более нескольких секунд. Бронемашина заезжает в первый окоп, делает выстрел, тут же сдает назад и сразу заходит в соседний окоп и снова дает залп по врагу.

Еще одним новшеством для танкистов стало появление новой движущейся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированной техники.

В мероприятиях участвуют свыше 1,2 тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

Т-72 - один из самых массовых танков второго поколения. Разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

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