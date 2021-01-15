Количество привитых от коронавируса людей в Вооруженных силах России превысило 100 000 человек
Иммунизация, по распоряжению Сергея Шойгу, началась и в военных вузах.
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Число привитых от новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России превысило 100 тысяч человек.
На Тихоокеанском флоте прививку поставили более чем двум тысячам человек. Ими стали медработники, командиры и те, кто находится на боевом дежурстве.
В ближайшее время военврачи планируют приступить к вакцинации членов семей военнослужащих. Иммунизация, по распоряжению Сергея Шойгу, началась и в военных вузах.