Количество привитых от коронавируса людей в Вооруженных силах России превысило 100 000 человек

Число привитых от новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России превысило 100 тысяч человек.

На Тихоокеанском флоте прививку поставили более чем двум тысячам человек. Ими стали медработники, командиры и те, кто находится на боевом дежурстве.

В ближайшее время военврачи планируют приступить к вакцинации членов семей военнослужащих. Иммунизация, по распоряжению Сергея Шойгу, началась и в военных вузах.