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Су-35С перехватили самолет «противника» в Хабаровском крае

Андрей Аркадьев
11:30 15.01.2021
Роль самолета-нарушителя выполнял истребитель Су-30СМ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Истребители Су-35С перехватили «вражеский» самолет во время тренировки в Хабаровском крае, сообщает Минобороны России.

Роль самолета-нарушителя выполнял истребитель Су-30СМ, который, не отвечая на запросы, пытался приблизиться и нанести «ракетный удар» по важным объектам Хабаровского края.

«На перехват условного противника с одного из аэродромов Восточного военного округа были подняты сверхманевренные истребители Су-35С, летчики которых успешно выполнили поиск и классификацию цели, а затем произвели по ней учебные (электронные) пуски ракет класса "воздух-воздух"», - говорится в сообщении.

Для усложнения задачи Су-35С  искали «нарушителя» самостоятельно с минимальным привлечением возможностей наземных средств ПВО.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

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