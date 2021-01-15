Су-35С перехватили самолет «противника» в Хабаровском крае

Истребители Су-35С перехватили «вражеский» самолет во время тренировки в Хабаровском крае, сообщает Минобороны России.

Роль самолета-нарушителя выполнял истребитель Су-30СМ, который, не отвечая на запросы, пытался приблизиться и нанести «ракетный удар» по важным объектам Хабаровского края.

«На перехват условного противника с одного из аэродромов Восточного военного округа были подняты сверхманевренные истребители Су-35С, летчики которых успешно выполнили поиск и классификацию цели, а затем произвели по ней учебные (электронные) пуски ракет класса "воздух-воздух"», - говорится в сообщении.

Для усложнения задачи Су-35С искали «нарушителя» самостоятельно с минимальным привлечением возможностей наземных средств ПВО.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.