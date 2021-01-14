В суровых погодных условиях: как идет подготовка к конкурсу АрМИ «Уверенный прием» в Новосибирской области

В Новосибирской области полным ходом идет подготовка к конкурсу Армейских международных игр «Уверенный прием». Занятия в теплых классах связисты сменили на полевые тренировки.

Оттачивают навыки и выполняют нормативы военнослужащие в суровых погодных условиях. На морозе моторика начинает ухудшаться. Но отогреться теперь можно сразу на месте – рядом с полигоном открыли пункт обогрева.

Минус 28 градусов снаружи, а внутри – раскаленная докрасна печь, самовар с горячим чаем и бутерброды. После такого «теплого» перерыва можно снова приступить к занятиям.