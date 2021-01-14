Российские военнослужащие провели уникальные учения по спасению пострадавших в Сирии

Уникальные учения по спасению пострадавших провели российские военнослужащие в Сирии. Они эвакуировали тяжелобольных пациентов с удаленного горного поста.

Роль скорой помощи исполняли вертолеты армейской авиации, оснащенные самой современной техникой. В медицинском модуле вертолета Ми-8АМТШ есть аппараты ИВЛ и системы контроля. Все основные показатели состояния пациента видно на мониторах. Когда счет идет на секунды, это единственный способ спасти пострадавшего.

Ранее военные медики провели осмотр школьников в поселке Джермес в провинции Хасеке. Квалифицированную медицинскую помощь жителям поселка получить негде, поскольку ближайшие медучреждения расположены в 50 километрах от поселка в городе Камышлы.