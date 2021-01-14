Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Атаки по целям «противника»: кадры первых в этом году учебных полетов российских летчиков в Таджикистане

Иван Линдеманн
05:15 14.01.2021
Для отработки слаженности действий полеты по маршруту выполнялись в составе пар с целью вскрытия замаскированных целей, расположенных в горной местности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8МТВ5-1 авиационной группы 201-й военной базы в Таджикистане выполнили первые учебно-тренировочные полеты в 2021 году.

Для отработки слаженности действий полеты по маршруту выполнялись в составе пар с целью вскрытия замаскированных целей, расположенных в горной местности. Также вертолетчики осуществили учебные атаки по наземным целям условного противника при помощи бортового вооружения – спаренной пушки ГШ-23 и неуправляемыми реактивными снарядами.

Всего в ходе учения экипажи выполнили более 10 задач, среди которых сопровождение и прикрытие наземных гуманитарных колон, прохождение зоны противовоздушной обороны условного противника.

Полеты российских вертолетчиков регулярно проходят как в дневное, так и ночное время суток, что позволяет экипажам выполнять поставленные перед ними реальные учебно-боевые задачи в короткие сроки и на высоком уровне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:52 В стране и мире
Разведка США предупредила об угрозах инаугурации Байдена
02:23 В стране и мире
Трамп опубликовал обращение к нации на фоне протестов
03:33 В стране и мире
На следующей неделе в Москву придет потепление
22:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры новых протестов возле Капитолия
22:38 В стране и мире
Видео
В состоянии войны: что происходит в Вашингтоне в ожидании новых протестов
Популярное
Популярное
«Футуристический робот»: немецкое СМИ высоко оценило российскую БМПТ «Терминатор»
Видео
Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Ребенок и три женщины чуть не разбились в падающем лифте в новостройке в Красноярске
Видео
Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.