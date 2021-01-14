Атаки по целям «противника»: кадры первых в этом году учебных полетов российских летчиков в Таджикистане

Российские экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8МТВ5-1 авиационной группы 201-й военной базы в Таджикистане выполнили первые учебно-тренировочные полеты в 2021 году.

Для отработки слаженности действий полеты по маршруту выполнялись в составе пар с целью вскрытия замаскированных целей, расположенных в горной местности. Также вертолетчики осуществили учебные атаки по наземным целям условного противника при помощи бортового вооружения – спаренной пушки ГШ-23 и неуправляемыми реактивными снарядами.

Всего в ходе учения экипажи выполнили более 10 задач, среди которых сопровождение и прикрытие наземных гуманитарных колон, прохождение зоны противовоздушной обороны условного противника.

Полеты российских вертолетчиков регулярно проходят как в дневное, так и ночное время суток, что позволяет экипажам выполнять поставленные перед ними реальные учебно-боевые задачи в короткие сроки и на высоком уровне.