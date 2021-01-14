В Хакасии стартовала вакцинация от COVID-19 военнослужащих по призыву

В Хакасии приступили к вакцинации от коронавируса военнослужащих по призыву. В Центральном военном округе первые 50 человек из железнодорожного соединения получили прививку.

Партия препарата была доставлена в соединение с соблюдением всех необходимых условий транспортировки. Перед началом процедуры военнослужащие прошли медицинский осмотр у терапевта. После прививки они находились в поликлинике не менее 30 минут под наблюдением специалистов. Вакцинация вторым компонентом препарата запланирована на начало февраля.

Ранее в Центральном военном округе делали прививки военным медицинским работникам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей.