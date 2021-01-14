В Приморье завершился первый этап конкурса АрМИ-2021 для связистов

В Приморском и Хабаровском крае завершился первый этап конкурса «Уверенный прием». Он прошел в рамках подготовки к международным играм АрМИ-2021 - конкурс создан специально для подразделений и соединений связи.

Команды с лучшими результатами отправятся на второй этап конкурса - он пройдет в Уссурийске в феврале этого года. Там они будут представлять свои подразделения и попытаются реализовать шанс попасть на более высокий уровень, чтобы в итоге, быть может, дойти до международного этапа.

К делу привлекли 10 единиц техники и 14 экипажей станций спутниковой связи, КШМ, антенных модулей, радиорелейной станции, радиостанций средней мощности, мобильных комплектов видеоконференцсвязи, и других образцов техники подразделений и соединений связи.