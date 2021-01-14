Огнем из «Саней»: минометчики ЦВО уничтожили командный пункт и склады с боеприпасами «противника»

В Кузбассе минометчики «выкатили» «Сани». Расчеты этих 120-миллиметровых буксируемых комплексов получили задачу ликвидировать обнаруженные в лесу командный пункт и склад с боеприпасами, а значит, медлить нельзя.

По замыслу учений, несмотря на маскировку, их вычислили беспилотники «Орлан». Летающие дроны передали координаты на командный пункт батарей.

На занятие огневой позиции есть лишь несколько минут. Особенно строго за соблюдением этого норматива будут следить на конкурсе «Мастер артиллерийского огня». Сегодняшняя тренировка - один из этапов подготовки.

У командира расчета Евгения Попова за плечами уже несколько побед. В прошлом году команда заняла второе место, в этом они намерены взять реванш.

«Там собираются лучшие на всероссийском этапе, мы доходим дотуда, там есть чему учиться», - сказал он.

Расчеты минометов «Сани» с закрытых позиций поражают цели на дальности более пяти тысяч километров. С каждой тренировкой они действуют все более слаженно - достаточно команды и взгляда командира.