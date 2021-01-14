В Уссурийском соединении ВДВ проходит первый этап вакцинации личного состава от COVID-19
Первая партия из 400 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») поступила в отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение в Приморском крае.
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В Уссурийском соединении ВДВ проходит первый этап вакцинации личного состава от COVID-19, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Вакцинировать будут как военнослужащих, так и гражданский персонал. Прививка абсолютно добровольная, препарат вводят по желанию и с письменного согласия.
Вакцина двухкомпонентная. Вначале вводится первый компонент, а по истечении трех недель второй, добавили в российском военном ведомстве.