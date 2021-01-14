На российской военной базе в Армении началась вакцинация против коронавируса

На российской военной базе в Армении началась вакцинация против COVID-19. В госпиталь в городе Гюмри доставлена первая партия отечественного препарата «Спутник V» - тысяча доз, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Ни у кого из привитых не было жалоб на самочувствие. Препарат вводится внутримышечно, перед процедурой военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр. Прививку делают исключительно по желанию, с письменного согласия.

Всего Южный военный округ получил более 23 тысяч доз препарата. Уже более шести тысяч военнослужащих и медиков привиты обоими компонентами вакцины, еще 14 тысяч солдат и офицеров - первым компонентом.