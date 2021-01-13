Российские военные врачи оказали помощь более тысяче жителей Нагорного Карабаха

Свыше 250 человек получили медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны России в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Врачи провели исследования с применением самой современной техники, которая есть в их распоряжении, в том числе передвижных рентген-станций и аппаратов УЗИ.

Реанимационное отделение оборудовано всем необходимым, включая дефибрилляторы, специальные мониторы для контроля жизненно важных функций организма и аппараты искусственной вентиляции легких. Последние могут работать автономно до шести часов и используются как для взрослых, так и для детей – нужно лишь сменить маску респиратора и настройки аппарата.

Все пациенты смогли получить консультации и необходимые назначения у российских терапевтов, хирургов и других профильных специалистов. Всего за время работы в Нагорном Карабахе специалисты оказали помощь более 1200 человек.