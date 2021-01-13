Снежный плен: застрявшим в сугробах водителям в Самарской области пришли на помощь военнослужащие

В Самарской области на помощь застрявшим в сугробам автомобилистам приходят военнослужащие Центрального военного округа. В регионе уже четвертый день наблюдаются транспортные проблемы из-за сильных снегопадов, коммунальные службы работают в авральном режиме.

Для вызволения легковушек из снежного плена военнослужащие используют новейший бронеавтомобиль войск связи «Тигр». Опубликованы кадры, на которых военнослужащие бригады управления приходят на помощь двум молодым девушкам.

В ночь с 9 на 10 января на Самарскую область обрушился самый сильный за последние полвека снегопад. Вторая волна снежного «заряда» прогнозируется в регионе в четверг, 14 января, после чего осадки перерастут в метель.