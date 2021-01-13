Стрельба и управление огнем: в Подмосковье артиллеристы ЗВО провели тренировку на новейшем тренажере «Артерра»

В Подмосковье с командирами батарей реактивных систем залпового огня Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по стрельбе и управлению огнем на современном тренажере «Артерра-ВТ-3D».

Военные провели тренировку по развертыванию батарей в боевой порядок, наведение систем как с помощью вычислительных комплексов, а также без использования технических средств. Уточняется, что перед командирами стояла задача навести батареи РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган» и уничтожить оборонительные позиции условного противника.

Военные приступили к практическим действиям на полигоне «Головеньки» с применением боевой техники после выполнения упражнения на тренажере. Все офицеры выполнили упражнения, командуя батареей, и получили индивидуальную оценку.

Всего в занятиях приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения и военной техники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО.

Отмечается, что новый компьютерный артиллерийский полигон представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.