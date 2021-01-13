Российские военные врачи оказали медпомощь жителям Мардакертского района в Карабахе

В Нагорном Карабахе в городе Мардакерт медицинские специалисты из состава российского миротворческого контингента оказали помощь более чем 250 местным жителям. Прием населения специалистами Минобороны РФ осуществляется в полевом госпитале. Выездные врачебные бригады оказывают поликлиническую помощь в удаленных медицинских пунктах.

За все время российские военные врачи в полевых госпиталях, развернутых в Степанакерте и Мардакерте, оказали квалифицированную медицинскую помощь более 1200 пациентам, в том числе 157 детям.

Местные жители, как правило, обращаются из-за обострения различных хронических заболеваний, а также за оказанием стоматологической помощи.

В составе подразделений медицинского отряда специального назначения работают более 60 специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Российскими миротворцами созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха.