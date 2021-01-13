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Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность ВС РФ

Андрей Аркадьев
15:21 13.01.2021
Глава военного ведомства пожелал журналистам продолжать работу с той же активностью, с тем же желанием и талантом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня, в День российской печати, глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу вручил награды представителям отечественных средств массовой информации, освещающих деятельность Вооруженных сил страны.

«Сегодня День печати. Это ваш праздник, это праздник страны, праздник, который давно заслужен журналистами», - заявил министр.

Он отметил, что военнослужащие и руководство Минобороны уважают труд сотрудников телеканалов и изданий. По словам Шойгу, их работа направлена на поддержание боевого духа, воспитания в армии бойцов, офицеров.

Министр также выразил благодарность представителям СМИ, освещающим события за рубежом. Речь идет и о деятельности журналистов в регионах, где российские военнослужащие выполняют поставленные задачи, в частности в Нагорном Карабахе, в Сирийской Арабской Республике и других уголках планеты, добавил он.

Шойгу подчеркнул, что в российской армии военных журналистов считают одним из боевых и передовых отрядов, который стоит вместе с военнослужащими плечом к плечу на многих фронтах.

Глава российского военного ведомства вручил Орден Дружбы корреспонденту главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации НТВ Алексею Ивлиеву.

Медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени получили телеведущий Дмитрий Куликов, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский и другие.

Нагрудный знак «Заслуженный журналист Российской Федерации» вручен военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу.

Медалей «За укрепление боевого содружества» удостоены продюсеры телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова и генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский. Советник президента по информационному вещанию телеканала «Звезда» Алексей Харьков получил медаль «Памяти Героев Отечества».

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