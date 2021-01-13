Специалисты РХБЗ ликвидировали очаг поражения «химоружием» в Ленобласти

Учения по ликвидации заражения местности в зимних условиях прошли в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

По сценарию противник применил химическое оружие. Военнослужащие прибыли по тревоге и взяли пробы воздуха. На основании экспертизы были сделаны выводы о наличии в нем отравляющих веществ и приняты соответствующие меры по борьбе с последствиями заражения.

Специалисты продезинфицировали вооружение и военную технику, применив возимые дегазационные комплекты и тепловые машины. Работы проводились при низких температурах. Также отрабатывалось скрытное перемещение подразделений и противодействие «вражеским» беспилотникам.