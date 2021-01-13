Крымское небо: летчики Су-30СМ и экипажи Су-24М Черноморского флота отработали полеты в сложных условиях

Летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ и экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Черноморского флота провели полеты в сложных метеоусловиях над крымским небом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Каждый экипаж успел выполнить по 10 взлетов и посадок - летчикам мешал сильный боковой ветер и затруднявшая видимость низкая облачность. Помимо этого, летчики истребителей успели отработать сложный пилотаж с расхождением из звена.

Полеты состоялись в соответствии с планом боевой подготовки летчиков и экипажей Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

В них участвовали три летные смены - использовалось девять самолетов, шесть истребителей Су-30СМ и три бомбардировщика Су-24М. В полетах участвовали как молодые, так и опытные летчики и экипажи.