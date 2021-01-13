Более тысячи военнослужащих танковой армии ЗВО привиты вакциной от коронавируса

В Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской областях уже более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа привиты вакциной от коронавируса с начала декабря прошлого года.

В первую очередь отечественный препарат Гам-КОВИД-Вак получили военные медицинские работники, которые работают с больными COVID-19, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

После ввода вакцинации в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей. До конца текущего месяца в танковое объединение ЗВО ожидается поставка еще 700 доз вакцины.