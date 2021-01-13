Истребители МиГ-31 уничтожили «нарушителя» в небе над Пермским краем

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили самолет-разведчик условного противника в небе над Пермским краем. «Нарушителя» обнаружили без привлечения наземных средств ПВО на высоте пять тысяч метров.

«На перехват цели по тревоге были подняты два экипажа модернизированных МиГ-31БМ, которые осуществили взлет в условиях плохой видимости, а также сильного бокового ветра», - рассказали в пресс-службе ЦВО.

После захвата системами прицеливания летчики произвели электронные пуски ракет дальнего радиуса действия.

Всего в учении были задействованы три истребителя, около 80 человек летного и инженерно-технического состава.