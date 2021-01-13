Артиллерийская стрельба, гранатометание и электронные пуски: МРК «Ингушетия» провел учения в Черном море

Малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота провел комплекс учений в Черном море. Все учения были проведены в соответствии с планом боевой подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Корабль был «атакован» с условным противником - как с берега, так и с моря. Расчет ПВО «Ингушетии» отбил все удары при помощи зенитного артиллерийского вооружения.

После этого малый ракетный корабль сделал свой ход, нанеся ответный ракетный удар, применив комплекс «Калибр-НК». Пуск был электронным. Дело завершилось условным уничтожением цели.

Помимо этого, экипаж «Ингушетии» отработал артиллерийское поражение надводных и воздушных целей. А также ликвидировал условную группу подводных диверсантов во время стоянки на незащищенном рейде способом практического гранатометания.