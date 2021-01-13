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Разведчики 58-й армии готовятся к грядущим АрМИ-2021

Тимур Шерзад
11:53 13.01.2021
К первому этапу конкурса готовится более 1200 войсковых разведчиков.
Разведчики 58-й армии готовятся к грядущим АрМИ-2021
© Фото: Министерство обороны
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Разведчики 58-й армии, находящиеся в Закавказье и на Северном Кавказе, начали подготовку к конкурсу «Отличники войсковой разведки» в рамках грядущих игр АрМИ-2021. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. 

В процессе подготовки разведчики совершенствуют навыки огневой подготовки, вождения БМП в сложных условиях, отрабатывают посадку в вертолет и высадку обратно, а также проводят рейды по тылам условного противника и организацию засад. При организации активно применяется имитация условий, максимально приближенных к боевым. 

В рамках первого этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» участникам предстоит показать навыки огневой подготовки, а также преодолеть полосы препятствий «тропы разведчика». Затем их ждет преодоление водных преград и марш-бросок в составе подразделений. 

Те подразделения войсковых разведчиков Южного военного округа, что окажутся лучшими, попадут на отборочные конкурсы - от уровня полка до уровня объединения. В конце команда, победившая на всеармейском этапе, отправится на международный этап АрМИ-2021. 

К первому этапу конкурса готовится более 1200 войсковых разведчиков 58-й армии Южного военного округа. 

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