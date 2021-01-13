На высоте до двух тысяч метров: опубликованы кадры прыжков с парашютом с борта Ми-8 в Таджикистане

Российские летчики 201-й военной базы в Таджикистане отработали экстренное покидание военно-транспортного вертолета Ми-8. Тренировки проводились на высоте от 800 до двух тысяч метров.

Летчики использовали систему специального назначения «Арбалет-1» и учебно-тренировочные парашюты. В ходе тренировок они выполнили около 100 прыжков, в том числе на неподготовленную площадку и с задержкой раскрытия основного купола до 20 секунд. Также летчики отработали и задачи по обнаружению с воздуха района бедствия воздушного судна.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.