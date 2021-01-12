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Российские миротворцы сопроводили очередную колонну возвращающихся в Нагорный Карабах беженцев

Анна Касаткина
09:00 12.01.2021
В свои дома вернулось уже более 48 тысяч человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну беженцев из Еревана в Степанакерт – 235 человек. Всего в свои дома в Нагорном Карабахе вернулось уже 48 тысяч 694 беженца.

Военнослужащие РФ обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе. Кроме того, ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, уточнили в Минобороны России.

С 00.00 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий, в соответствии с трехсторонним соглашением России, Азербайджана и Армении.

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